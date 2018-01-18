Маротта прокомментировал возможное подписание "Ювентусом" Роналду

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Маротта прокомментировал возможное подписание "Ювентусом" РоналдуГенеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта прокомментировал возможное подписание своим клубом ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Возможное подписание Криштиану РоналдуНам нравится такой вариант, и мы можем помечтать об этом, но "Ювентусу" невозможно осуществить такую ​​операцию. Ни мы, ни какой-либо другой итальянский клуб не могут этого сделать, поскольку существует очень высокий коммерческий риск. Это та операция, которая должна быть сделана до того, как игрок станет великим чемпионом", - цитирует Маротту Le 10 Sport.

Напомним, Роналду зовут в Китай. | soccernews.ru

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