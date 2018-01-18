Маротта прокомментировал возможное подписание "Ювентусом" Роналду
Генеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта прокомментировал возможное подписание своим клубом ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
"Возможное подписание Криштиану Роналду? Нам нравится такой вариант, и мы можем помечтать об этом, но "Ювентусу" невозможно осуществить такую операцию. Ни мы, ни какой-либо другой итальянский клуб не могут этого сделать, поскольку существует очень высокий коммерческий риск. Это та операция, которая должна быть сделана до того, как игрок станет великим чемпионом", - цитирует Маротту Le 10 Sport.
Напомним, Роналду зовут в Китай. | soccernews.ru
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