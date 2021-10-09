Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Холанда в "Ювентус" за 2 миллиона евро

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта признался, что туринский клуб в своё время работал над трансфером форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я очень сожалею из-за срыва сделки по Холанду. У нас была возможность выкупить его у "Молде" за 2 миллиона евро. Сейчас невозможно представить Эрлинга в Серии А. Ни один из итальянских клубов не имеет шансов заполучить его следующим летом", - приводит слова Маротты Goal.com.

21-летний Холанд выступал за "Молде" до января 2019 года, после чего перешёл в "Зальцбург", а ещё через год - в "Боруссию".

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