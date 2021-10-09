Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Холанда в "Ювентус" за 2 миллиона евро

Теги ювентусэрлинг холанд

Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Холанда в "Ювентус" за 2 миллиона евро

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта признался, что туринский клуб в своё время работал над трансфером форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я очень сожалею из-за срыва сделки по Холанду. У нас была возможность выкупить его у "Молде" за 2 миллиона евро. Сейчас невозможно представить Эрлинга в Серии А. Ни один из итальянских клубов не имеет шансов заполучить его следующим летом", - приводит слова Маротты Goal.com. 

21-летний Холанд выступал за "Молде" до января 2019 года, после чего перешёл в "Зальцбург", а ещё через год - в "Боруссию".

Не пропустите: "Ювентус" и "Интер" поспорят за защитника "Лестера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России установила собственный антирекорд в квалификации ЧМ

Сборная России установила собственный антирекорд в квалификации ЧМ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов