Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Холанда в "Ювентус" за 2 миллиона евро
Бывший генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта признался, что туринский клуб в своё время работал над трансфером форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Я очень сожалею из-за срыва сделки по Холанду. У нас была возможность выкупить его у "Молде" за 2 миллиона евро. Сейчас невозможно представить Эрлинга в Серии А. Ни один из итальянских клубов не имеет шансов заполучить его следующим летом", - приводит слова Маротты Goal.com.
21-летний Холанд выступал за "Молде" до января 2019 года, после чего перешёл в "Зальцбург", а ещё через год - в "Боруссию".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17