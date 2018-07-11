Маротта сделал заявление о трансфере Роналду

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Маротта сделал заявление о трансфере Роналду

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта рассказал о том, как удалось оформить переход нападающего Криштиану Роналду.

"Трансфер Роналду стал возможен благодаря отличной командной работе и теперь я счастлив. Роналду был первый, кто поверил, что эта сделка возможна. Он сам выбрал "Ювентус". Когда мы поняли, что у нас есть шанс подписать Роналду, то акционеры согласились на этот трансфер", - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" приобрел 33-летнего Роналду за 112 миллионов евро. Португалец подписал с туринским клубом четырехлетний контракт.

Не пропустите: Роналду будет зарабатывать в "Ювентусе" в четыре раза больше самых высокооплачиваемых игроков Серии А. | http://soccernews.ru

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