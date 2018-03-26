Маротта сделал заявление по будущему Аллегри

Исполнительный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта сделал заявление по будущему главного тренера своей команды Массимилиано Аллегри.

"Его контракт с клубом рассчитан еще на два года, так что он останется с нами надолго", - приводит слова Маротты La Stampa.

Под руководством Аллегри "Ювентус" трижды выиграл чемпионат Италии, столько же раз - кубок Италии и суперкубок страны. Также "старая сеньора" во главе с 50-летним специалистом дважды доходила до финала Лиги Чемпионов.

Напомним, два ключевых защитника "Ювентуса" могут не сыграть с "Миланом". | soccernews.ru