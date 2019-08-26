Маротта: "Слова Ванды Нары немного раздражали, но мы донесли нашу позицию до Икарди"

Спортивный директор "Интера" Беппе Маротта рассказал, что думает о сложившейся ситуации вокруг нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

"Мы донесли нашу позицию до Икарди, однако слова Ванды Нары немного раздражали. Наше мнение по этому поводу понятно, оно не изменится", - сказал Маротта.

Ранее Ванда Нара сказала: "Мауро отказал всем клубам ради того, чтобы остаться в "Интере". О его выборе было известно ещё в начале лета. Предложения были потрясающими, но он всем сказал "нет" ради "Интера".

Напомним, футболист этим летом должен был перейти либо в "Наполи", либо в "Ювентус", однако позже стало известно, что Икарди заявлен "Интером" на этот сезон.

Отметим, что в матче 1-го тура Серии А "Интер" - "Лечче" нападающий не принимает участия.

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