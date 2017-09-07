Маротта: "Трансферное окно нужно сократить"



Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта считает, что английские клубы приняли правильное решение об уменьшении трансферного окна.

"Я ожидал, что подобное решение будет правильно. Это правильный выбор. Столь длительное окно, как сейчас приносит только суматоху. Клубы, которые правильно организовывают работу, планируют трансферную кампанию заранее. Трансферное окно нужно сократить по времени. Нельзя, чтобы игроки меняли клубы, когда чемпионаты уже стартовали. Федерации футбола должна принять решение, но клубы должны обо всем договориться между собой", - приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, что сезон в чемпионате Италии обычно стартует в середине августа.

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