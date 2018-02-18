Маротта: "В ситуации с Буффоном мы рассматриваем все возможные варианты"



Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта пока не может сказать, останется ли в клубе голкипер Джанлуиджи Буффон, чей контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

"В ситуации с Буффоном мы рассматриваем все возможные варианты. Он может приносить пользу команде. В нужное время мы обсудим с ним и президентом клуба его будущее", - приводит слова Маротты Mediaset Premium.

Ранее 40-летний Буффон заявлял, что он может завершить карьеру будущим летом.

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