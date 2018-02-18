Маротта: "В ситуации с Буффоном мы рассматриваем все возможные варианты"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Маротта: "В ситуации с Буффоном мы рассматриваем все возможные варианты"
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта пока не может сказать, останется ли в клубе голкипер Джанлуиджи Буффон, чей контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

"В ситуации с Буффоном мы рассматриваем все возможные варианты. Он может приносить пользу команде. В нужное время мы обсудим с ним и президентом клуба его будущее", - приводит слова Маротты Mediaset Premium.

Ранее 40-летний Буффон заявлял, что он может завершить карьеру будущим летом.

Не пропустите: В возвращении Балотелли заинтересованы два его бывших клуба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов