Маротта высказался о будущем Аллегри

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о будущем в команде Массимилиано Аллегри.

По информации прессы, по окончании сезона итальянец может возглавить "Арсенал".

"Наши отношения с Аллегри по-прежнему плодотворны. После завоевания скудетто обсудим будущее, которое, уверен, принесет нам и ему полное удовлетворение.

Математически нам еще рано праздновать чемпионство. Но фактически, будем реалистами, мы уже предвкушаем победу, но нужно взять это очко", – сказал Маротта.

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