Маротта высказался о будущем Аллегри

Теги массимилиано аллегриювентус

Маротта высказался о будущем АллегриГенеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о будущем в команде Массимилиано Аллегри.

По информации прессы, по окончании сезона итальянец может возглавить "Арсенал".

"Наши отношения с Аллегри по-прежнему плодотворны. После завоевания скудетто обсудим будущее, которое, уверен, принесет нам и ему полное удовлетворение.

Математически нам еще рано праздновать чемпионство. Но фактически, будем реалистами, мы уже предвкушаем победу, но нужно взять это очко", – сказал Маротта.

Читайте:  "Арсенал" улучшил предложение контракта Уилширу | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов