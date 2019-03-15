Маротта ярко высказался о результатах "Интера"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, что думает о команде после вылета из Лиги Европы. Об этом сообщает Calciomercato.com.

"Проблемы нашей команды никак не связаны с главным тренером. Проблемы возникают независимо от него. Спаллетти отлично выполняет нашу работу.

Вылет из Ле опустошил нас и сильно задел. Мы не оправдываемся, но нам не хватило девяти игроков. Мы должны извлечь из этого урок", - сказал Маротта.

"Интер" занимает 4 место турнирной таблицы чемпионата Италии, имея в активе 50 баллов.

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