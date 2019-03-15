Маротта ярко высказался о результатах "Интера"
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, что думает о команде после вылета из Лиги Европы. Об этом сообщает Calciomercato.com.
"Проблемы нашей команды никак не связаны с главным тренером. Проблемы возникают независимо от него. Спаллетти отлично выполняет нашу работу.
Вылет из Ле опустошил нас и сильно задел. Мы не оправдываемся, но нам не хватило девяти игроков. Мы должны извлечь из этого урок", - сказал Маротта.
"Интер" занимает 4 место турнирной таблицы чемпионата Италии, имея в активе 50 баллов.
Не пропустите: Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
-
УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы
-
Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"
-
Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом
-
Маротта ярко высказался о результатах "Интера"
-
Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"
-
Мончи может вернуться в "Севилью"
-
Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом
-
Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
-
Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
-
Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
-
"Реал" готов продать полузащитника Родригеса
-
"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"
-
Назван лучший гол по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
ПСЖ предложит Тухелю новый контракт
-
Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"
-
Карерра высказался о будущем матче "Спартака" с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10