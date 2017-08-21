Маротта: "Ювентус" никогда не проигрывает"

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Беппе Маротта высказался о поражении своей команды в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона мадридскому "Реалу".

"Поражение в Кардиффе? Это было самое большое разочарование в новейшей истории клуба, но я всегда помню фразу Нельсона Манделы: "Я никогда не проигрываю: я только выигрываю или участвую... Поэтому для нас вызов начинается снова. Мы настроены еще более решительно", - цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, "Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону". | soccernews.ru