Маротта: "Ювентус" никогда не проигрывает"

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Маротта: "Ювентус" никогда не проигрывает"Генеральный директор туринского "ЮвентусаБеппе Маротта высказался о поражении своей команды в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона мадридскому "Реалу".

"Поражение в Кардиффе? Это было самое большое разочарование в новейшей истории клуба, но я всегда помню фразу Нельсона Манделы: "Я никогда не проигрываю: я только выигрываю или участвую... Поэтому для нас вызов начинается снова. Мы настроены еще более решительно", - цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, "Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону". | soccernews.ru

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