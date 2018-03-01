Маротта: "Ювентус" очень хочет подписать Джана"



Исполнительный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассказал, что он надеется на успешное завершение трансфера хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана.

"Джан является одним из тех игроков, которых мы очень хотим подписать. Нам импонируют его игровые качества, а также то, что он будет свободным агентом в июне. Нет ничего удивительного в том, что на него появилось несколько претендентов. За него сражаются лучшие клубы мира. Впрочем будущее игрока зависит от него самого. Если он решит перейти в "Ювентус", мы будем счастливы. В противном случае мы будем искать другие варианты", – приводит слова Маротты Football Italia.

Ранее сообщалось, что 24-летним Джаном заинтересовался "Реал".

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