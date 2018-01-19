Маротта: "Ювентус" сделает все, чтобы подписать Джана, но правила есть правила"

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Маротта: "Ювентус" сделает все, чтобы подписать Джана, но правила есть правила"
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клубу интересен немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан

"Контракт Джана с "Ливерпулем" истекает, поэтому мы имеем право вести с ним переговоры. Я не знаю, продлит ли он соглашение с "Ливерпулем", но мы сделаем все, чтобы подписать Эмре. 

Впрочем мы уважаем желание футболиста. Сейчас он является игроком "Ливерпуля". Мы уважаем этот клуб и существующие правила", - приводит слова Маротты Сalciomercato.

Напомним, что контракт хавбека с "Ливерпулем" истекает через полгода. "Ювентус" готов заплатить за Джана небольшую сумму, чтобы подписать его в январе. В противном случае итальянцы постараются заполучить его летом в качестве свободного агента.

Не пропустите: Маротта прокомментировал возможное подписание "Ювентусом" Роналду. | http://soccernews.ru

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