Маротта: "Ювентус" сделает все, чтобы подписать Джана, но правила есть правила"



Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клубу интересен немецкий полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан.

"Контракт Джана с "Ливерпулем" истекает, поэтому мы имеем право вести с ним переговоры. Я не знаю, продлит ли он соглашение с "Ливерпулем", но мы сделаем все, чтобы подписать Эмре.

Впрочем мы уважаем желание футболиста. Сейчас он является игроком "Ливерпуля". Мы уважаем этот клуб и существующие правила", - приводит слова Маротты Сalciomercato.

Напомним, что контракт хавбека с "Ливерпулем" истекает через полгода. "Ювентус" готов заплатить за Джана небольшую сумму, чтобы подписать его в январе. В противном случае итальянцы постараются заполучить его летом в качестве свободного агента.

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