Маротта заблокировал переход Санчеса в "Интер"

Теги интер миланалексис санчесманчестер юнайтедтрансферы

Маротта заблокировал переход Санчеса в "Интер"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта поставил запрет на переход на правах аренды нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, миланцы уже согласовали контракт с 30-летним футболистом, а агент игрока уже находится в Англии. Однако Маротта заблокировал переход Санчеса по неизвестным причинам.

Напомним, что ранее интерес к Санчесу также проявляла "Рома". В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча и пять ассистов в 27 матчах.

Читайте также: Санчес отклонил предложение "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери

"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов