Маротта заблокировал переход Санчеса в "Интер"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта поставил запрет на переход на правах аренды нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, миланцы уже согласовали контракт с 30-летним футболистом, а агент игрока уже находится в Англии. Однако Маротта заблокировал переход Санчеса по неизвестным причинам.

Напомним, что ранее интерес к Санчесу также проявляла "Рома". В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча и пять ассистов в 27 матчах.

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