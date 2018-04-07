Маротта заявил, что Аллегри продолжит работать в "Ювентусе"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сделал заявление касательно будущего Массимилиано Аллегри.

"Аллегри на 100 процентов останется тренером "Ювентуса" на следующий сезон" - приводит слова Маротты Football Italia.

Ранее появились слухи, что Аллегри может продолжить карьеру в АПЛ.

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