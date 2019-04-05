Марроканская команда пропустила гол, делая селфи на поле

Теги мароккомарио балотеллимарсель

Марроканская команда пропустила гол, делая селфи на поле

Команда из Маррокко пропустила гол из-за того, что решила отпраздновать забитый мяч необычным способом.

Команда, забив гол в ворота соперника, решила отпраздновать его в стиле Марио Балотелли. Футболисты стали делать селфи сразу после забитого мяча, однако судья решил, что на это тратиться много времени и начал матч до того, как игроки вернулись на позиции. В результате, соперники добежали до их штрафной, заработали пенальти и сравняли счет - 1:1.

Напомним, нападающий "Марселя" Балотелли после того, как забил гол в ворота бывшего клуба Ниццы, сделал селфи на поле и выложил в инстаграм до возобновления игры. 

А еще: Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"| http://soccernews.ru  

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