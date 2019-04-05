Марроканская команда пропустила гол, делая селфи на поле
Команда из Маррокко пропустила гол из-за того, что решила отпраздновать забитый мяч необычным способом.
Команда, забив гол в ворота соперника, решила отпраздновать его в стиле Марио Балотелли. Футболисты стали делать селфи сразу после забитого мяча, однако судья решил, что на это тратиться много времени и начал матч до того, как игроки вернулись на позиции. В результате, соперники добежали до их штрафной, заработали пенальти и сравняли счет - 1:1.
Leuk idee, een selfie maken na een doelpunt. Al loopt dit voor het Marokkaanse Youssoufia Berrechid in dit geval niet zo goed af... pic.twitter.com/cJcpFsOuwF— NOS Sport (@NOSsport) 4 апреля 2019 г.
Напомним, нападающий "Марселя" Балотелли после того, как забил гол в ворота бывшего клуба Ниццы, сделал селфи на поле и выложил в инстаграм до возобновления игры.
А еще: Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"| http://soccernews.ru
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