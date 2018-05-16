"Марсель" - "Атлетико" - 0:3 (обзор)

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"Марсель" - "Атлетико" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы, в котором мадридский "Атлетико" разромно обыграл "Марсель".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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