"Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы

Ошибки арбитров, скандалы с судейством. Все это сопровождало полуфинальные матчи Лиги чемпионов, где арбитры не замечали игру рукой и не ставили пенальти. Не обошлось без судейского скандала и сегодня. Бригада Карасева обслуживала этот матч, после финального свистка австрийцы начали прессовать российского арбитра, так как была крайне разочарована его действиями в овертайме.

"Зальцбург" проиграл "Марселю" во Франции со счетом 2:0, однако был намерен исправить ситуацию на своем поле, где австрийцы в текущем сезоне еще не проигрывали. Французы же в первую очередь стремились не проиграть, что вылилось в довольно скучный первый тайм. "Марсель" за 45 минут пробил только один раз (на восьмой минуте после Окампос откликнулся на навес Пайе и отправил мяч выше ворот), мешая играть сопернику. "Зальцбург" был активнее, но выстрелов по воротам Пеле также было мало.

У "Зальцбурга" можно отметить выпад от Лайнера, его выстрел парировал Пеле, а сыграть на добивании помешал Сарр. В остальном "Зальцбург" атаковал, но опасных моментов создать не мог, было несколько ударов, однако опасными их назвать было нельзя. "Марсель" сдерживал соперника весь первый тайм, но уже во второй половине игры австрийцы дожали своего соперника. Сначала шикарный проход по центру совершил Айдара, который ушел от пяти защитников, ворвался в штрафную "Марселя" и отправил мяч в сетку. Через несколько минут Ромальо стрелял из–за штрафной – Пеле отбил игровой снаряд в сторону. "Быки" не думали останавливаться, нужно было забивать второй гол, в итоге они были вознаграждены за старание на 63 минуте. После прострела Лайнера Рами вынес мяч на Шлагера, тот пробил по воротам, "круглый" попал в Сарра и отлетел в сетку.

Третий гол мог забивать кореец Чан, он под углом выскочил на ворота, но переиграть Пеле не сумел. После этого момента "Зальцбург" отошел назад, стараясь играть надежнее, риск "быки" свели к минимуму. "Марсель" мог забить гол в ответ, но Товен в концовке попал в перекладину. Также был спорный эпизод с попаданием мяча в руку хорватского защитника Калеты-Цара в штрафной "Зальцбурга".

В овертайме ничего интересного не происходило, команды устали и не могли организовать острую атаку, однако до серии пенальти дело не дошло. Ангисса пробил по воротам, попал в своего же игрока, но арбитр назначил угловой, после которого свой гол забил Роланду. Оставалось 4 минуты, но за это время забить два гола в ответ было нереально. Австрийцы завелись, что вылилось в красную карточку, которую получил Айдара.

"Марсель" проиграл, но прошел в финал благодаря голу с углового, который не должен был быть назначен. Разговоры о видеоповторах зазвучат все громче.

"Зальцбург" – "Марсель" 2:1

Голы: Хайдара, 53 – 1:0; Сарр в свои ворота, 65 – 2:0; Роланду, 116 - 2:1

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Калета-Цар, Ромальо, Алмер (Понграчич, 97), Бериша, Самассеку, Айдара, Шлагер (Минамино, 83), Гульдбрансен (Чан, 69), Даббур.

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Лопес (Ангисса, 67), Сансон (Роланду, 102), Товен, Пайе, Окампос, Жермен (Н'Джи, 84)

Удаление: Айдара, 120. .

Вячеслав Горбачев

Также читайте! Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru