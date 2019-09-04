"Марсель" благодаря "правилу джокера" объявил о переходе капитана "Нанта" Ронжье

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"Марсель" благодаря "правилу джокера" объявил о переходе капитана "Нанта" Ронжье

"Марсель" воспользовался "правилом джокера", которое разрешает французским клубам после закрытия трансферного окна провернуть одну дополнительную сделку в течение сентября и октября.

Провансальцы объявили о приобретении капитана "Нанта" Валантена Ронжье.

Покупка 24-летнего полузащитника обошлась "Марселю" в 13 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять сезонов.

Ронжье является воспитанником "Нанта", за основную команду сыграл 135 матчей, забил 10 голов и сделал 13 ассистов.

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