"Марсель" благодаря "правилу джокера" объявил о переходе капитана "Нанта" Ронжье

"Марсель" воспользовался "правилом джокера", которое разрешает французским клубам после закрытия трансферного окна провернуть одну дополнительную сделку в течение сентября и октября.

Провансальцы объявили о приобретении капитана "Нанта" Валантена Ронжье.

Покупка 24-летнего полузащитника обошлась "Марселю" в 13 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять сезонов.

Ронжье является воспитанником "Нанта", за основную команду сыграл 135 матчей, забил 10 голов и сделал 13 ассистов.

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