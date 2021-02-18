"Марсель" близок к назначению экс-тренера сборной Аргентины

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"Марсель" близок к назначению экс-тренера сборной Аргентины

Новым главным тренером "Марселя" может стать Хорхе Сампаоли, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, французский клуб ведет с аргентинцем успешные переговоры, которые близки к завершению. На посту наставника "Марселя" Сампаоли может сменить Андре-Виллаша Боаша, который ушел в отставку.

60-летний Сампаоли ранее тренировал сборные Чили и Аргентины, а также такие известные клубы, как "Севилья" и "Сантос".

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