"Марсель" близок к назначению экс-тренера сборной Аргентины

Новым главным тренером "Марселя" может стать Хорхе Сампаоли, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, французский клуб ведет с аргентинцем успешные переговоры, которые близки к завершению. На посту наставника "Марселя" Сампаоли может сменить Андре-Виллаша Боаша, который ушел в отставку.

60-летний Сампаоли ранее тренировал сборные Чили и Аргентины, а также такие известные клубы, как "Севилья" и "Сантос".