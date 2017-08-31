"Марсель" близок к подписанию форварда "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Константинос Митроглу в ближайшее время станет игроком "Марселя", сообщает Record.

По сведениям издания, провансальский клуб заплатит за 29-летнего грека 15 миллионов евро. Футболист уже вылетел во Францию для прохождения медобследования и подписания контракта.

Митроглу выступает за "Бенфику" с 2015 года, сыграл 86 матчей и забил 51 гол.

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