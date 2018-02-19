"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (обзор)

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"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Бордо" (1:0).

Видео: "Марсель" – "Бордо".

Не пропустите: "Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена. | http://soccernews.ru

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1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Нант 26 39
6 Монпелье 26 38
7 Ренн 26 35
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Лилль 26 27
18 Амьен 26 26
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