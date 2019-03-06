Марсель Десайи дал оценку работе Солари в "Реале"

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Марсель Десайи дал оценку работе Солари в "Реале"

Известный в прошлом французский футболист Марсель Десайи дал оценку работе Сантьяго Солари на посту главного тренера мадридского "Реала".

"Солари ничего не привнёс в плане тактики и игровой философии. Ему нечего было бояться, но он ничего не поменял. Нужно было либо укреплять оборону, либо делать акцент на креативность, чтобы в итоге улучшить хоть что-то. Но он ничего не сделал, поэтому его вина в результатах команды очевидна", - цитирует Десайи BeIN Sports.

42-летний Солари возглавил "Реал" 30 октября 2018 года. С королевским клубом он заключил трёхлетний контракт.

Под руководством аргентинского специалиста "сливочные" провели 31 матч, в которых одержали 21 победу, дважды сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

За прошедшую неделю "бланкос" вылетели из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также проиграли "Барселоне" в Примере, что увеличило разрыв между командами до 12 очков.

Не пропустите: Солари не собирается подавать в отставку. | http://soccernews.ru

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