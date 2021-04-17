"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"
Фото Agence France-Presse
В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своём поле переиграл "Лорьян" со счётом 3:2.
Героями встречи стали оформивший дубль Поль Лирола и Димитри Пайе, в активе которого гол + пас.
"Марсель" – "Лорьян" - 3:2
Голы: 0:1 – 19 Моффи, 1:1 – 53 Пайе, 2:1 – 56 Лирола, 2:2 – 70 Моффи, 3:2 – 90 Лирола.
"Марсель": Манданда, Камара, Сакаи, Перрен (Луис Энрике, 46), Балерди, Гуйе, Кюизанс (Кауи, 76), Пайе (Нагатомо, 90), Товен, Лирола, Милик.
"Лорьян": Дрейер, Ле Гофф, Лапорт, Гравийон, Эрго (Ле Фе, 65), Абержель, Чалоба, Лорьянте, Лемуан (Монкондюи, 46), Висса (Буагар, 81), Моффи (Грбич, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13