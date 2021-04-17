"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"

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"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"

Фото Agence France-Presse

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своём поле переиграл "Лорьян" со счётом 3:2.

Героями встречи стали оформивший дубль Поль Лирола и Димитри Пайе, в активе которого гол + пас.

"Марсель" – "Лорьян" - 3:2

Голы: 0:1 – 19 Моффи, 1:1 – 53 Пайе, 2:1 – 56 Лирола, 2:2 – 70 Моффи, 3:2 – 90 Лирола.

"Марсель": Манданда, Камара, Сакаи, Перрен (Луис Энрике, 46), Балерди, Гуйе, Кюизанс (Кауи, 76), Пайе (Нагатомо, 90), Товен, Лирола, Милик.

"Лорьян": Дрейер, Ле Гофф, Лапорт, Гравийон, Эрго (Ле Фе, 65), Абержель, Чалоба, Лорьянте, Лемуан (Монкондюи, 46), Висса (Буагар, 81), Моффи (Грбич, 83).

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