"Марсель" добыл тяжелую победу в матче с "Труа"

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"Марсель" добыл тяжелую победу в матче с "Труа"

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Марсель" одолел "Труа".

"Труа" – "Марсель" 2:3

Голы: Грансир, 1 - 1:0, Н`Жи, 11 - 1:1, Ниве, 48 - 2:1, Митроглу, 75 - 2:2, Товен, 85 - 2:3

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан (Обианг, 63), Эрей, Ниве (Кауи, 83), Азамум (Конфе, 73), Дарбьон, Беллюгу, Грансир, Ньян.

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Сакаи, Замбо-Ангисса, Сансон (Лопес, 71), Пайет, Луис Густаво, Товен, Н`Жи (Митроглу, 69), Жермен (Абденнур, 87).

Предупреждения: Жиродон (27), Рами (45), Пайет (59), Желязны (75). | http://soccernews.ru

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18 Лилль 33 29
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