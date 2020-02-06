"Марсель" добыл выездную победу над "Сент-Этьеном"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде переиграл "Сент-Этьен".

"Марсель" с 46-ю очками идет на втором месте и отстает от ПСЖ на 12 очков.

"Сент-Этьен" - "Марсель" 0:2

Голы: Пайет, 7 - 0:1, Радонич, 85 - 0:2

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Фофана, Салиба, Дебюши (Онора, 68), Кабай (Ахолу, 46), Мвила, Амума, Буанга, Хазри, Дьони (Аби, 76).

"Марсель": Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сарр, Камара, Пайет, Ронжье, Радонич (Стротман, 89), Сансон, Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 76).

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