"Марсель" добыл выездную победу над "Сент-Этьеном"
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде переиграл "Сент-Этьен".
"Марсель" с 46-ю очками идет на втором месте и отстает от ПСЖ на 12 очков.
"Сент-Этьен" - "Марсель" 0:2
Голы: Пайет, 7 - 0:1, Радонич, 85 - 0:2
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Фофана, Салиба, Дебюши (Онора, 68), Кабай (Ахолу, 46), Мвила, Амума, Буанга, Хазри, Дьони (Аби, 76).
"Марсель": Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сарр, Камара, Пайет, Ронжье, Радонич (Стротман, 89), Сансон, Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|22
|43
|3
|Ренн
|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Монако
|23
|32
|10
|Нант
|23
|32
|11
|Бордо
|22
|30
|12
|Страсбур
|22
|30
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13