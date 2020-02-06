"Марсель" добыл выездную победу над "Сент-Этьеном"

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"Марсель" добыл выездную победу над "Сент-Этьеном"

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде переиграл "Сент-Этьен".

"Марсель" с 46-ю очками идет на втором месте и отстает от ПСЖ на 12 очков.

"Сент-Этьен" - "Марсель" 0:2

Голы: Пайет, 7 - 0:1, Радонич, 85 - 0:2

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Фофана, Салиба, Дебюши (Онора, 68), Кабай (Ахолу, 46), Мвила, Амума, Буанга, Хазри, Дьони (Аби, 76).

"Марсель": Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сарр, Камара, Пайет, Ронжье, Радонич (Стротман, 89), Сансон, Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 76).   

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2 Марсель Марсель 22 43
3 Ренн Ренн 23 40
4 Лилль Лилль 23 37
5 Монпелье Монпелье 22 33
6 Лион Лион 22 32
7 Реймс Реймс 22 32
8 Ницца Ницца 22 32
9 Монако Монако 23 32
10 Нант Нант 23 32
11 Бордо Бордо 22 30
12 Страсбур Страсбур 22 30
13 Анжер Анжер 23 30
14 Брест Брест 22 28
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 28
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