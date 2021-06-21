"Марсель" договорился о трансфере вингера "Барселоны"

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"Марсель" договорился о трансфере вингера "Барселоны"

Фото инстаграм Конрада де ла Фуэнте

"Марсель" согласовал переход флангового нападающего "Барселоны" Конрада де ла Фуэнте, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер сообщает, что сделка официально будет оформлена на этой неделе после прохождения футболистом медицинского обследования.

По разным данным, "сине-гранатовые" заработают на продаже 19-летнего игрока от 3,5 до 5 миллионов евро, а контракт с ним будет рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне де ла Фуэнте сыграл за основную команду "Барсы" 3 матча, результативными действиями не отличался.

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