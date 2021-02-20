"Марсель" договорился с новым тренером

"Марсель" окончательно определился с кандидатурой нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного Андре Виллаш-Боаша.

По информации Sport Mediaset, провансальцы уже согласовали условия контракта с наставником "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли.

Ожидается, что аргентинский специалист заключит с "Марселем" соглашение, рассчитанное на 2,5 года.

К работе в новой команде Сампаоли должен приступить после завершения чемпионата Бразилии, то есть через неделю.

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