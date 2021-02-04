"Марсель" договорился с Сампаоли. Специалист возглавит клуб
Бывший наставник "Севильи" и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли договорился с "Марселем" о контракте.
Однако, есть один момент, который может отменить договоренность. Дело в том, что Сампаоли тренирует "Атлетико Минейро" и команде осталось провести еще четыре матча до конца сезона в Бразилии. Спортивный департамент "Марселя" готов дать Сампаоли время, но руководство хочет заполучить специалиста немедленно, сообщает AS.
Напомним, "Марсель" принял отставку Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера.
В настоящий момент "провансальцы" занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка.
Читать также: "Марсель" объявил об отставке Виллаш-Боаша | http://soccernews.ru
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|Ницца
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|7
|Лион
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
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|Нант
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|37
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|Брест
|28
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
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|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13