"Марсель" договорился с Сампаоли. Специалист возглавит клуб

Бывший наставник "Севильи" и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли договорился с "Марселем" о контракте.

Однако, есть один момент, который может отменить договоренность. Дело в том, что Сампаоли тренирует "Атлетико Минейро" и команде осталось провести еще четыре матча до конца сезона в Бразилии. Спортивный департамент "Марселя" готов дать Сампаоли время, но руководство хочет заполучить специалиста немедленно, сообщает AS.

Напомним, "Марсель" принял отставку Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера.

В настоящий момент "провансальцы" занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка.