"Марсель" дома сокрушил "Лилль"

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своём поле уничтожил "Лилль", отгрузив в ворота соперника пять голов, ответить "доги" сумели только одним результативным ударом.

"Марсель" – "Лилль" - 5:1

Голы: Товен, 12 - 1:0, Товен, 30 (пенальти) - 2:0, Митроглу, 35 - 3:0, Митроглу, 38 - 4:0, Бензия, 54 - 4:1, Окампос, 68 - 5:1.

"Марсель": Пеле, Роланду (Замбо-Ангисса, 63), Рами, Сакаи (Амави, 22), Сарр, Пайет (Сансон, 79), Луис Густаво, Окампос, Лопес, Товен, Митроглу.

"Лилль": Коффи, Иэ, Мендиль, Малькюи, Сумаоро, Тиаго Мендес (Пепе, 46), Тиаго Майя, Биссума, Луис Араужо (Алонсо, 46), Бензия (Сумаре, 70), Мотиба.

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