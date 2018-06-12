"Марсель" форсирует трансфер форварда сборной Италии
"Марсель" пытается надавить на форварда "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, марсельский клуб намерен оформить трансфер футболиста как можно скорее. Впрочем, агент нападающего Мино Райола считает, что клиент может получить более выгодные предложения.
Контракт 27-летнего Балотелли с "Ниццей" истекает в конце июня и он может перейти в новый клуб бесплатно.
Напомним, что форвард вернулся в состав сборной Италии после четырехлетнего отсутствия.
Не пропустите: Лемар близок к переходу в "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Двукратные чемпионы мира готовы удивить Россию: представление сборной Уругвая
-
Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура
Лента новостей
-
Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018
-
Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России
-
Открытие ЧМ-2018 посетят главы более 20 государств
-
"Аякс" повесил ценник на де Лигта и де Йонга
-
Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Сборная России на пороге домашнего мундиаля: верить в лучшее, готовиться к худшему
-
ФИФА назвала пять игроков сборной России, от которых будет зависеть результат команды на ЧМ
-
Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018
-
Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
-
"Барселона" расширила список альтернатив Силлессену
-
В Москве начали выбирать хозяина ЧМ-2026
-
"Реал" намерен снизить цену на Левандовски
-
Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель
-
Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 в России
-
Два клуба готовы заплатить 60 миллионов евро за Силлессена
-
Нигматуллин: "Сборная Аргентины - команда, в которой играют друзья Месси"
-
Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе
-
Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам
-
Перес установил цену на Вальехо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26