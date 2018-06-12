"Марсель" форсирует трансфер форварда сборной Италии

"Марсель" пытается надавить на форварда "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, марсельский клуб намерен оформить трансфер футболиста как можно скорее. Впрочем, агент нападающего Мино Райола считает, что клиент может получить более выгодные предложения.

Контракт 27-летнего Балотелли с "Ниццей" истекает в конце июня и он может перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, что форвард вернулся в состав сборной Италии после четырехлетнего отсутствия.

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