"Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком

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"Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком"Марсель" готов сделать итальянского форварда Марио Балотелли, который имеет статус свободного агента, своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям ActuFoot, "бело-голубые" предлагают 27-летнему нападающему, последним клубом которого была "Ницца", контракт сроком на три года с возможностью его продления еще на один сезон и рекордную для клуба зарплату.

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