"Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком в истории

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"Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком в истории"Марсель" готов сделать форварда "Ниццы" Марио Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Так, по сведениям Le Parisien, "бело-голубые" уже сделали предложение 27-летнему нападающему о подписании контракта с окладом в размере порядка 7-8 миллионов евро в год. Если итальянец примет условия провансальцев, а те в свою очередь согласуют трансфер с "орлятами", он получит рекордную в истории своего потенциально нового клуба зарплату.

Напомним, "Парма" подтвердила свой интерес к Балотелли. | soccernews.ru

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