"Марсель" готовит новый контракт для Виллаш-Боаша

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"Марсель" готовит новый контракт для Виллаш-Боаша

Руководство "Марселя" заинтересовано в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

О намерении продлить контракт с 43-летним специалистом заявил спортивный директор провансальского клуба Пабло Лонгориа.

"Мы хотим, чтобы он остался. Мне нравится делиться своими идеями с Андре и строить что-то новое вместе. Виллаш-Боаш - подходящий человек для такого проекта", - цитирует функционера RMC Sport.

Действующее соглашение Виллаш-Боаша с "Марселем" истекает по окончании нынешнего сезона. Португалец возглавляет команду с лета 2019 года.

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