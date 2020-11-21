"Марсель" готовит новый контракт для Виллаш-Боаша
Руководство "Марселя" заинтересовано в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.
О намерении продлить контракт с 43-летним специалистом заявил спортивный директор провансальского клуба Пабло Лонгориа.
"Мы хотим, чтобы он остался. Мне нравится делиться своими идеями с Андре и строить что-то новое вместе. Виллаш-Боаш - подходящий человек для такого проекта", - цитирует функционера RMC Sport.
Действующее соглашение Виллаш-Боаша с "Марселем" истекает по окончании нынешнего сезона. Португалец возглавляет команду с лета 2019 года.
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