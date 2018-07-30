"Марсель" готовит предложение по Жиру

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"Марсель" готовит предложение по Жиру

"Марсель" хочет подписать форварда "Челси" Оливье Жиру.

Как сообщает Mirror, французский клуб готов выложить за Жиру 15 миллионов евро, а самому футболисту обещают зарплату размером в 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что новый наставник "Челси" Маурицио Сарри согласен отпустить Жиру.

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