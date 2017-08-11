"Марсель" хочет купить форварда "Атлетико"

"Марсель" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Форвард может согласиться на переход, так как не имеет шансов пробиться в основу "матрасников". Также им интересуются "Валенсия", "Сампдория" и "Саутгемптон".

23-летний Вьетто в минувшем сезоне выступал на правах аренды за "Севилью", провел за клуб 31 матч и забил 10 голов.

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