"Марсель" хочет купить отлично проявившего себя в ЛЧ форварда "Севильи"

"Марсель" проявляет интерес к нападающему "Севильи" Виссаму Бен Йеддеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Бен Йеддер блестяще проявил себя в Лиге Чемпионов, забив 8 голов в 9 матчах.

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