"Марсель" хочет переманить игрока "Челси"

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"Марсель" хочет переманить игрока "Челси"

"Марсель" хочет переманить нападающего "Челси" Оливье Жиру, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, провансальский клуб рассчитывает подписать новоиспечённого чемпиона мира до закрытия летнего трансферного окна.

Однако "Челси" не горит желанием расставаться с Жиру, поскольку не сможет раньше января купить ему замену.

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