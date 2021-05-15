"Марсель" хочет подписать защитника сборной Бразилии

Фото: Football.ua/Автор неизвестен

Защитник "Фламенго" Жерсон может переехать во Францию. Как сообщает Goal, "Марсель" уже сделал предложение по 23-летнему игроку сборной Бразилии. Французы готовы заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов.

В переходе игрока лично заинтересован главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Ферран Торрес установил уникальный рекорд в матче с "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru