"Марсель" хочет подписать защитника сборной Бразилии

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"Марсель" хочет подписать защитника сборной БразилииФото: Football.ua/Автор неизвестен

Защитник "Фламенго" Жерсон может переехать во Францию. Как сообщает Goal, "Марсель" уже сделал предложение по 23-летнему игроку сборной Бразилии. Французы готовы заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов.

В переходе игрока лично заинтересован главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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