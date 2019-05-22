"Марсель" хочет сохранить Балотелли

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"Марсель" хочет сохранить Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли может остаться в "Марселе", сообщает France Football.

По сведениям издания, провансальский клуб предлагает скандальному футболисту контракт до лета 2020 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона. Зарплата форварда составляет 5,4 миллиона евро.

28-летний Балотелли перешёл в "Марсель" из "Ниццы" в январе этого года, сыграл 14 матчей и забил 8 голов.

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