"Марсель" и "Анжер" добыли минимальные победы в чемпионате

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"Марсель" и "Анжер" добыли минимальные победы в чемпионате

Представляем результаты 21-го тура французской Лиги 1.

"Анжер" - "Нант" 1:0

Гол: Фюльжени, 90 - 1:0

"Анжер": Бютель, Тома, Павлович, Бамба, Манко, Ндойе, Мангани (Фюльжени, 75), Рен-Аделаид (Сантамария, 55), Сантамария, Те, Баокен (Эль-Мелали, 68).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Диего Карлос, Траоре (Лимбомбе, 84), Лукас Лима, Туре, Андрей Жиротто, Ронжье, Кватенг, Уорис, Коло-Муани (Бошилья, 90).

Предупреждения: Ндойе (48), Андрей Жиротто (73), Лукас Лима (78), Павлович (82), Коло-Муани (83).


"Кан" - "Марсель" 0:1

Гол: Сансон, 47 - 0:1

"Кан": Самба, Бесс, Армугом, Гильбер, Джику, Диоманде (Санко, 85), Фажр, Тчокунте (Гради, 54), Нинга, Бамму (Жозеф, 77), Кривелли.

"Марсель": Манданда, Сарр, Роланду, Амави (Чалета-Цар, 72), Камара, Лопес, Стротман, Пайет (Сансон, 26), Окампос, Товен, Жермен (Радонич, 86).

Предупреждения: Кривелли (6), Стротман (6), Нинга (30), Амави (35), Гильбер (45), Бамму (49), Сарр (61), Санко (89).

Удаление: Гильбер (51).

Благодаря победе "Анжер" поднялся на 15-е место, а "Марсель" - на 7-е.

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