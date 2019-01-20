"Марсель" и "Анжер" добыли минимальные победы в чемпионате
Представляем результаты 21-го тура французской Лиги 1.
"Анжер" - "Нант" 1:0
Гол: Фюльжени, 90 - 1:0
"Анжер": Бютель, Тома, Павлович, Бамба, Манко, Ндойе, Мангани (Фюльжени, 75), Рен-Аделаид (Сантамария, 55), Сантамария, Те, Баокен (Эль-Мелали, 68).
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Диего Карлос, Траоре (Лимбомбе, 84), Лукас Лима, Туре, Андрей Жиротто, Ронжье, Кватенг, Уорис, Коло-Муани (Бошилья, 90).
Предупреждения: Ндойе (48), Андрей Жиротто (73), Лукас Лима (78), Павлович (82), Коло-Муани (83).
"Кан" - "Марсель" 0:1
Гол: Сансон, 47 - 0:1
"Кан": Самба, Бесс, Армугом, Гильбер, Джику, Диоманде (Санко, 85), Фажр, Тчокунте (Гради, 54), Нинга, Бамму (Жозеф, 77), Кривелли.
"Марсель": Манданда, Сарр, Роланду, Амави (Чалета-Цар, 72), Камара, Лопес, Стротман, Пайет (Сансон, 26), Окампос, Товен, Жермен (Радонич, 86).
Предупреждения: Кривелли (6), Стротман (6), Нинга (30), Амави (35), Гильбер (45), Бамму (49), Сарр (61), Санко (89).
Удаление: Гильбер (51).
Благодаря победе "Анжер" поднялся на 15-е место, а "Марсель" - на 7-е.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Реймс
|21
|28
|11
|Ним
|20
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14