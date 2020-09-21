"Марсель" и "Лилль" обменялись голами в матче Лиги 1
"Марсель" и "Лилль" обменялись голами в матче 4-го тура чемпионата Франции.
"Марсель" - "Лилль" - 1:1
Голы: Луис Араужо, 47 - 0:1, Жермен, 85 - 1:1
"Марсель": Манданда, Нагатомо (Сарр, 60), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Камара, Пайет (Радонич, 72), Сансон, Товен (Жермен, 71), Ронжье (Гуйе, 71), Сакаи, Бенедетто (Аке, 78).
"Лилль": Меньян, Фонте, Ботман, Брадарич (Рейнилду, 65), Челик, Андре, Сумаре, Бамба, Луис Араужо (Иконе, 72), Йылмаз (Саншеш, 78), Дэвид (Веа, 78).
"Марсель" с семью очками занимает седьмое место в таблице Лиги 1, "Лилль" идет на пятой строчке.
А еще: "Марсель" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13