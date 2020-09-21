"Марсель" и "Лилль" обменялись голами в матче Лиги 1

"Марсель" и "Лилль" обменялись голами в матче 4-го тура чемпионата Франции.

"Марсель" - "Лилль" - 1:1

Голы: Луис Араужо, 47 - 0:1, Жермен, 85 - 1:1

"Марсель": Манданда, Нагатомо (Сарр, 60), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Камара, Пайет (Радонич, 72), Сансон, Товен (Жермен, 71), Ронжье (Гуйе, 71), Сакаи, Бенедетто (Аке, 78).

"Лилль": Меньян, Фонте, Ботман, Брадарич (Рейнилду, 65), Челик, Андре, Сумаре, Бамба, Луис Араужо (Иконе, 72), Йылмаз (Саншеш, 78), Дэвид (Веа, 78).

"Марсель" с семью очками занимает седьмое место в таблице Лиги 1, "Лилль" идет на пятой строчке.

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