"Марсель" и "Лилль" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

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"Марсель" и "Лилль" вышли в 1/16 финала Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Осер" - "Марсель" 0:2

Голы: Бенедетто, 54 - 0:1, Динь, 90 - 0:2


"Бордо" - "Тулуза" 0:2

Голы: Байо, 39 - 0:1, Антист, 56 - 0:2


"Ним" - "Ницца" 1:3

Голы: Рони Лопеш, 13 - 0:1, Рони Лопеш, 29 - 0:2, Дульевич, 37 - 1:2, Ле-Мелу, 82 - 1:3   


"Дижон" - "Лилль" 0:1

Гол: Камара, 16 - 0:1


"Нант" - "Ланс" 2:4

"Страсбур" - "Монпелье" 0:2

"Амьен" - "Метц" 1:2

"Брест" - "Родез" 2:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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