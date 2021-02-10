"Марсель" и "Лилль" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.
"Осер" - "Марсель" 0:2
Голы: Бенедетто, 54 - 0:1, Динь, 90 - 0:2
"Бордо" - "Тулуза" 0:2
Голы: Байо, 39 - 0:1, Антист, 56 - 0:2
"Ним" - "Ницца" 1:3
Голы: Рони Лопеш, 13 - 0:1, Рони Лопеш, 29 - 0:2, Дульевич, 37 - 1:2, Ле-Мелу, 82 - 1:3
"Дижон" - "Лилль" 0:1
Гол: Камара, 16 - 0:1
"Нант" - "Ланс" 2:4
"Страсбур" - "Монпелье" 0:2
"Амьен" - "Метц" 1:2
"Брест" - "Родез" 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13