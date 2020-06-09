"Марсель" и "Лион" поборются за бразильского таланта, которым интересовался ЦСКА

Теги цска москвамарсельлионфлуминенсемаркос паоло

"Марсель" и "Лион" поборются за бразильского таланта, которым интересовался ЦСКА

"Марсель" и "Лион" проявляют интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Паоло, сообщает Globo. 

По сведениям издания, французские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Флуминенсе" готов к переговорам, так как хочет поправить финансовые дела за счет трансфера игрока.

Стоит отметить, что в зимнее трансферное окно бразильский клуб отказался продавать Паоло в ЦСКА за семь миллионов евро.

19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Марсель" возобновил интерес к полузащитнику "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов