"Марсель" и "Лион" поборются за бразильского таланта, которым интересовался ЦСКА

"Марсель" и "Лион" проявляют интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Паоло, сообщает Globo.

По сведениям издания, французские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Флуминенсе" готов к переговорам, так как хочет поправить финансовые дела за счет трансфера игрока.

Стоит отметить, что в зимнее трансферное окно бразильский клуб отказался продавать Паоло в ЦСКА за семь миллионов евро.

19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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