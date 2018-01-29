"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке
В центральном матче 23 тура французской Лиги 1 встретились претенденты на серебряные медали "Монако" и "Марсель". В свете осечки "Лиона" эта игра для команд имела еще большее значение. Никто не хотел уступать, но в то же время соперники и не думали закрываться, все время искали счастье в атаке, что в итоге вылилось в четыре забитых мяча
Игра началась сразу с двух быстрых мячей. Сначала Сидибе обокрал оппонента в центре поля, затем обыгрался в стенку с Кейта, после чего снова отдал мяч нападающему, который финтом убрал защитника и отправил игровой снаряд в сетку. Ответ "Марселя" был молниеносным. Хозяева тут же побежали вперед, от Валери Жермена прошел прострел в штрафную, где Товен не сумел пробить по воротам, но мяч отлетел к подключившемуся в атаку Рами. Защитник "Марселя" переиграл в воздухе Жемерсона, точно пробив по воротам.
На некоторое время команды успокоились, однако затем лидеры "Марселя" снова напомнили о себе: Товен отличным пасом выкатил мяч на Пайе, которому оставалось попасть в пустой угол, но Димитри из выгоднейшей позиции пробил мимо. Хозяева продолжили нагнетать обстановку у ворот Субашича, было несколько неплохих прострелов от Окампоса, но до опасных моментов в первом тайме дело не дошло.
В начале второй половины игры "Марселю" снова удалось распечатать ворота Субашича. Валери Жермен забил своей бывшей команде, головой замкнув навес со штрафного от Пайе. Однако и хозяевам поля не долго удалось вести в счете: через три минуты Фабиньо получил пас от Сидибе, ушел от двух защитником и протолкнул мяч мимо Манданда.
На этом команды не успокоились и продолжили играть на атаку: еще через несколько минут Жемерсон забил третий гол в ворота "Марселя", но арбитр его не засчитал, так как бразилец был в офсайде. Затем уже Субашичу пришлось потрудиться на линии собственных ворот, отразив выстрелы Товена и Сансона. "Монако" на это ответил ударом в девятку от Геззаля – Манданда в прыжке спас свою команду от гола.
В конце матча ближе к победе были хозяева, Жермен мог оформить дубль, но он из убойной позиции не попал в правый угол. "Марсель" и "Монако" разошлись миром на "Велодроме", не сумев воспользоваться осечкой "Лиона", который остался на второй позиции. "Марсель" – третий, а "Монако" пока находится вне зоны Лиги чемпионов.
Марсель – Монако - 2:2
Голы: Кейта, 5 – 0:1; Рами, 7 – 1:1; Жермен, 48 – 2:1; Фабиньо, 52 – 2:2.
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роландо, Сакаи, Густаво, Сансон, Товен, Пайе (Н'Жи, 84), Окампос (Ангисса, 50), Жермен (Митроглу, 90).
"Монако": Субашич, Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Фабиньо, Моутинью, Тилеманс, Геззаль (Лопеш, 70), Кейта, Фалькао.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Марсель" - "Монако" - 2:2 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|23
|48
|3
|Марсель
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
|29
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Дижон
|23
|28
|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
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|Лилль
|23
|25
|18
|Труа
|23
|24
|19
|Тулуза
|23
|23
|20
|Метц
|23
|18