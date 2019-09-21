"Марсель" и "Монпелье" закончили результативной ничьей
"Марсель" и "Монпелье" закончили результативной ничьей в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Отметим, что в этой встрече на 90-й минуте были удалены 2 игрока хозяев и один - гостей за нарушения правил.
"Марсель" - "Монпелье" - 1:1 (1:0)
Голы: Сарр, 17 (автогол) - 0:1, Жермен, 74 - 1:1
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес (Чалета-Цар, 8), Сарр, Камара, Амави, Лопес, Сансон (Радонич, 67), Стротман (Ронжье, 77), Пайет, Жермен, Бенедетто.
"Монпелье": Рульи, Ойонго, Педру Мендеш, Илтон, Суке, Ферри, Ле Таллек, Молле (Самбия, 80), Коцца, Лаборд (Ристич, 72), Делор (Шкулетич, 85).
"Марсель" с 11 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1, у "Монпелье" 8 баллов и 19 строчка.
А еще: В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба - о незасчитанном голе: "Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол"
-
"Атлетико" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)
-
Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ
-
Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"
-
Сутормин прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Рубином"
-
Семак: "У Кокорина есть предложения из-за рубежа"
-
"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
-
Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей
-
Семак прокомментировал разгромную победу "Зенита"
-
"Ювентус" - "Верона" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
-
Главный тренер "Рубина": "Во втором тайме на поле была только одна команда"
-
"Марсель" и "Монпелье" закончили результативной ничьей
-
Дубль Мелкадзе помог "Тамбову" обыграть "Ростов"
-
"Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль
-
"Ювентус" обыграл "Верону" в матче 4-го тура Серии А (видео голов)
-
Гвардиола высказался о разгромной победе "Манчестер Сити"
-
Головин - в старте "Монако" на матч с "Реймсом"
-
"Торпедо" Игнашевича выиграло 9 матчей подряд в ФНЛ
-
Глушаков - о дружбе с Комбаровым: "Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей"