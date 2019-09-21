"Марсель" и "Монпелье" закончили результативной ничьей

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"Марсель" и "Монпелье" закончили результативной ничьей

"Марсель" и "Монпелье" закончили результативной ничьей в матче 6-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в этой встрече на 90-й минуте были удалены 2 игрока хозяев и один - гостей за нарушения правил.

"Марсель" - "Монпелье" - 1:1 (1:0)

Голы: Сарр, 17 (автогол) - 0:1, Жермен, 74 - 1:1

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес (Чалета-Цар, 8), Сарр, Камара, Амави, Лопес, Сансон (Радонич, 67), Стротман (Ронжье, 77), Пайет, Жермен, Бенедетто.
"Монпелье": Рульи, Ойонго, Педру Мендеш, Илтон, Суке, Ферри, Ле Таллек, Молле (Самбия, 80), Коцца, Лаборд (Ристич, 72), Делор (Шкулетич, 85).

"Марсель" с 11 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1, у "Монпелье" 8 баллов и 19 строчка. 

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