"Марсель" и "Ред Булл" разошлись миром, "Коньяспор" упустил победу над "Гимарайншем"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе I. "Марсель" дома сыграл вничью с "Ред Буллом", "Гимарайнш" сумел уйти от поражения в поединке с "Коньяспором".

"Марсель" Франция - "Ред Булл" Австрия - 0:0

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Роланду, Сакаи, Луис Густаво, Замбо, Окампос, Лопес, Сансон (Пайе, 68), Н'Жи (Жермейн, 76)

"Ред Булл": Вальке, Улмер, Калета-Кар, Дойн, Лайнер, Шлагер, Бериша, Самассеку (Ябо, 61), Хайдара (Ляйтгеб, 77), Даббур, Гулбрадсен (Хванг, 59)

"Гимарайнш" Португалия - "Коньяспор" Турция - 1:1 (0:1)

Голы: Бурабиа, 15 - 0:1, Туран, 77 (автогол) - 1:1

"Гимарайнш": Жезус, Гарсия, Жубал, Педрао, Вигариу (Аурелиу, 46), Рамос (Феррейра, 76), Челис, Уртадо, Элдон, Рафинья, Мартинс (Эступинан, 74)

"Коньяспор": Киринтили, Озторун (Скубич, 46), Ай, Туран, Шахинер, Моке, Камдали (Фофана, 63), Араз, Бурабиа, Бора (Милошевич, 81), Эвуна

Положение команд: Ред Булл - 12, Марсель - 8, Коньяспор - 6, Гимарайнш - 5.

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