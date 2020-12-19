"Марсель" и "Реймс" не выявили победителя в матче Лиги 1

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"Марсель" и "Реймс" не выявили победителя в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции "Марсель" и "Реймс" сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма гости открыли счет благодаря автоголу Юто Нагатомо. В концовке тайма равновесие восстановил Флориан Товен.

"Марсель", набрав 28 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 14 очками остался на 16-й позиции.

"Марсель" – "Реймс" - 1:1 (1:1)
Голы: Нагатомо, 20 (автогол) - 0:1, Товен, 45 - 1:1

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Нагатомо (Кауи, 56), Альваро Гонсалес, Камара, Гуйе (Кюизанс, 56), Ронжье, Товен, Пайет, Сакаи, Бенедетто (Жермен, 68).

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