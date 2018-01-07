"Марсель" и "Страсбур" продолжают борьбу за кубок Франции, "Бордо" выбывает из турнира

В рамках 1/32 финала кубка Франции "Марсель", "Гранвиль" и "Страсбур" оказались сильнее соответственно "Валансьена", "Бордо" и "Дижона". Причем победители в этих парах определились только в дополнительное время.

"Марсель" - "Валансьен" - 0:0, доп. вр. - 1:0

Гол: Амави, 103 - 1:0.

"Гранвиль" - "Бордо" - 1:1, доп. вр. - 1:0

Голы: Санкаре, 37 - 0:1, Мартине, 90+4 - 1:1, Дуниама, 103 - 2:1.

Удаления: Сабали, 86, Каррике, 102, Плашил, 110 (все - "Бордо").

"Страсбур" - "Дижон" - 1:1, доп. вр. - 2:1

Голы: Гонсалвеш, 59 -1:0, Джилободжи, 65 - 1:1, Блайак, 92 - 2:1, Да Коста, 93 - 3:1, Тавареш, 103 - 3:2.

Напомним, ранее в 1/16 финала кубка вышли "Сент-Этьен" и "Лорьян". | soccernews.ru