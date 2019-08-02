"Марсель" и "Ювентус" поборются за защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хуан Миранда может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Sport.es, в услугах 19-летнего игрока заинтересованы "Марсель" и "Ювентус". Отметим, что "старая синьора" настаивает на полноценном трансфере, а французский клуб желает арендовать футболиста на год.

Миранда - воспитанник "Бетиса". В структуру "Барселоны" он перебрался в 2014 году. С того времени он провел за первую команду четыре матча.

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