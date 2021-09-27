"Марсель" интересовался полузащитником "Локомотива"
Фото твиттер "Локомотива"
СМИ узнали о срыве переговоров между "Локомотивом" и "Марселем" по поводу трансфера полузащитника Станислава Магкеева.
По информации "Чемпионата", провансальцы хотели грядущей зимой обсудить возможный переход 22-летнего футболиста, однако его травма вынудила французскую сторону переключиться на другие варианты усиления состава.
Напомним, что в субботу хавбек "железнодорожников" порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл минимум на полгода.
В текущем сезоне Магкеев сыграл за "Локо" 8 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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