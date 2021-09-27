"Марсель" интересовался полузащитником "Локомотива"

Теги локомотив москвамарсельстанислав магкеевтрансферы

"Марсель" интересовался полузащитником "Локомотива"

Фото твиттер "Локомотива"

СМИ узнали о срыве переговоров между "Локомотивом" и "Марселем" по поводу трансфера полузащитника Станислава Магкеева.

По информации "Чемпионата", провансальцы хотели грядущей зимой обсудить возможный переход 22-летнего футболиста, однако его травма вынудила французскую сторону переключиться на другие варианты усиления состава. 

Напомним, что в субботу хавбек "железнодорожников" порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл минимум на полгода. 

В текущем сезоне Магкеев сыграл за "Локо" 8 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: У Алексиса Санчеса есть три варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" готовит сумасшедшее предложение по де Лигту

"Челси" готовит сумасшедшее предложение по де Лигту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов