"Марсель" интересовался полузащитником "Локомотива"

Фото твиттер "Локомотива"

СМИ узнали о срыве переговоров между "Локомотивом" и "Марселем" по поводу трансфера полузащитника Станислава Магкеева.

По информации "Чемпионата", провансальцы хотели грядущей зимой обсудить возможный переход 22-летнего футболиста, однако его травма вынудила французскую сторону переключиться на другие варианты усиления состава.

Напомним, что в субботу хавбек "железнодорожников" порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл минимум на полгода.

В текущем сезоне Магкеев сыграл за "Локо" 8 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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